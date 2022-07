Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, en faveur du Bénin, un accord de 42 mois d'un montant de 638 millions de dollars. C'est au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) et de la facilité élargie de crédit (FEC). Le programme vise à aider le pays à répondre à ses besoins urgents de financement liés au risque sécuritaire, les répercutions induites par la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine. Il entend également soutenir la mise en œuvre du plan national de développement axé sur la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), de même que la mobilisation de beaucoup plus de ressources auprès des donateurs.

Un décaissement immédiat de 143 millions de dollars

Il y aura dans un premier temps, un décaissement immédiat de 108,3 millions de DTS, l'équivalent de 143 millions de dollars environ. Les autorités béninoises comptent utiliser ces fonds à des fins d'appui budgétaire. M Kenji Okamura, le directeur général adjoint du FMI; a déclaré, suite aux délibérations du Conseil d'administration que le « Bénin fait face à des défis importants dus à la détérioration de la situation sécuritaire dans le Nord du pays, les répercussions induites par la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine qui pourraient éroder les acquis économiques durement acquis ces dernières années ».

Un programme axé sur un développement centré sur l'épanouissement du peuple

Le gouvernement a donc « demandé un nouveau programme soutenu par le FMI pour répondre aux besoins de financement urgents, mobiliser davantage les ressources auprès des donateurs et ancrer le plan national de développement du pays axé sur la réalisation des ODD » . Le FMI indique que ce programme est axé sur un « développement centré sur l’épanouissement du peuple » en améliorant l’accès aux services publics de base et la présence de l’État dans les zones vulnérables, conformément à « l’approche civile » du Gouvernement pour l’atténuation des risques sécuritaires.

Il faut dire que ce nouveau programme est le premier du genre dans le cadre de la politique applicable à l'exposition au crédit combiné élevé, adoptée par le FMI en 2020. Il vise à soutenir les pays membres ayant des besoins de financement exceptionnel de leur balance des paiements et qui sont pourvus des capacités institutionnelles nécessaires pour mettre en œuvre un programme dont les montants dépassent la limite normale d'accès combiné pour un accord mixte MEDC-FEC.