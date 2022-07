L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abea été attaqué ce vendredi 8 juillet alors qu’il prononçait un discours dans la ville de Nara. Selon les informations rapportées par les médias japonnais, son état de santé serait plutôt inquiétant. Certains médias locaux vont plus loin et indiquent qu’il ne présente aucun signe de vie. Un communiqué des autorités japonaises rappelle que l’attaque à eu lieu au cours d’un rassemblement électoral et qu’un suspect a été mis aux arrêts.

« On a tiré sur l’ancien Premier ministre vers 11 heures 30 [02 heures 30 GMT] à Nara. Un homme suspecté d’être le tireur a été interpellé. L’état de santé de M. Abe est actuellement inconnu », a déclaré à la presse le secrétaire général du gouvernement Hirokazu Matsuno. Le mis en cause serait un quadragénaire selon la chaîne de télévision publique NHK. Il a été mis aux arrêts pour tentative de meurtre. L’ancien dirigeant japonais prononçait un discours dans le cadre du prochain scrutin sénatorial alors que les coups de feu ont été tirés. Les témoins de la scène ont fait remarquer que celui qui a dirigé le Japon de décembre 2012 à septembre 2020 s’est effondré après le coup de feu et saignait du coup.

"Nous sommes tristes..."

Déjà, des voix s’élèvent pour déplorer l’attaque. C’est le cas de l’ambassadeur américain au Japon, Rahm Emanuel qui a exprimé son choc suite à la survenue de cette situation. « Nous sommes tous tristes et choqués par l’attaque par balle contre l’ancien Premier ministre Abe Shinzo. Abe-san a été un dirigeant exceptionnel du Japon et un allié indéfectible des États-Unis. Le gouvernement et le peuple américains prient pour le bien-être d’Abe-san, de sa famille et du peuple japonais », a déclaré un communiqué du diplomate.