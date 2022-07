Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine et avec les sanctions imposées par les occidentaux contre la Russie, plusieurs régions du monde dont l'Afrique sont touchées par l'augmentation des prix de certains produits essentiels. Plusieurs observateurs ont donné l'alerte sur les risques de famines dans certaines régions du monde. La sécurité alimentaire est devenue par conséquent une question de grande importance qui a commencé à être évoquée pendant les débats entre les dirigeants. Dans ce contexte, la Russie a affirmé que cette question sera abordée pendant le sommet Russie - Afrique.

Le thème de la sécurité alimentaire sera évoqué en priorité lors du sommet Russie-Afrique, a annoncé mardi le président du secrétariat Forum du partenariat Russie-Afrique, l’ambassadeur Oleg Ozerov lors d’une visioconférence Moscou-Lagos consacrée aux enjeux de la sécurité alimentaire. "La Russie proposera sans aucun doute des solutions à ce problème", a indiqué le diplomate. M. Ozerov a précisé que les dates et le lieu du sommet seraient annoncés prochainement.

En Mai dernier, la Russie dirigée par Vladimir Poutine annoncait qu'il préparait le deuxième sommet Russie-Afrique et que les dates seront définies en coordination avec l'Union africaine. Pour rappel, le premier sommet Russie-Afrique s'est déroulé à Sotchi le 23 et le 24 octobre 2019 sous la présidence des chefs d'État russe et égyptien Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sissi.