La Russie prépare en ce moment le deuxième sommet Russie-Afrique, ses dates seront définies en coordination avec l’Union africaine, a déclaré mardi la présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko pendant sa rencontre avec la présidente de l’Assemblée de la République du Mozambique Esperança Bias.

La délégation du Conseil de la Fédération présidée par Valentina Matvienko est en visite officielle au Mozambique du 30 mai au 1er juin. « Nous préparons le prochain sommet dont les dates seront définies ensemble avec l’Union africaine », a indiqué Mme Matvienko. Elle a ajouté que la Russie considérait le Mozambique comme un partenaire fiable et sûr sur le continent africain. « La Russie a accordé son soutien au Mozambique, nous nous réjouissons de vos succès dans le développement économique et social du pays. Nous sommes heureux de constater que notre dialogue politique se développe également », a ajouté Mme Matvienko.

Esperança Bias a remercié Valentina Matvienko de sa visite au Mozambique. « La Russie est toujours avec le Mozambique, le Mozambique est toujours avec la Russie« , a déclaré Mme Bias. « Nos relations prennent leur source à l’époque où le Mozambique luttait pour son indépendance. Et quand nous avons regagné notre indépendance, la Russie continuait d’être toujours à nos côtés. Ces relations sont visibles dans différents domaines », a souligné Mme Bias.

Le premier sommet Russie-Afrique s’est déroulé à Sotchi le 23 et le 24 octobre 2019 sous la présidence des chefs d’État russe et égyptien Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sissi. Le deuxième sommet doit se dérouler en automne 2022.