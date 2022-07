La statue de l’amazone implantée derrière la présidence de la République entre le Palais des Congrès de Cotonou et le Port Autonome de Cotonou (PAC) sera inaugurée le 30 juillet 2022 par le président de la République, Patrice Talon. Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, reçu sur Frissons Radio ce mardi 26 juillet 2022, a parlé du sens que le Chef de l’Etat béninois donne à cette statue de l’Amazone. Selon le ministre José Tonato, la statue de l’amazone qui représente l’amazone du Danhomè guerrière et qui a marqué un peu les époques de la lutte contre la colonisation, symbolise la bravoure féminine, l’histoire du Bénin et «ce que la femme a représenté dans cette histoire-là et qu’elle représente encore aujourd’hui ». C’est pour cela que le Chef de l’Etat béninois a choisi de magnifier cette valeur féminine et d’en faire une identité de notre pays.

La statue de l’Amazone est réalisée en bronze seulement avec une structure métallique à l’intérieur représente sur une fondation béton. C’est un monument qui fait 30 m de hauteur. 30 m de hauteur, c’est, selon le ministre du cadre de vie, l’équivalent d’une maison à 10 étages. Pour José Tonato, il n’y a pas un auteur célèbre connu qui l’a construit. Cela a été une œuvre collective mais de réalisation avec des spécialistes venus d’Asie qui ont aidé le Bénin à la mettre en forme. Mais il a précisé que l’Etat béninois a beaucoup travaillé avec les artistes et les peintres du Bénin au début. Le ministre José Didier Tonato a déclaré que ce qu’il sait «selon la volonté du Chef de l’Etat, ça sera ouvert au public » et qu’il «espère bien que les visiteurs auront un comportement suffisamment citoyen pour respecter cet espace dans sa beauté ».