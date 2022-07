Cette semaine, les dirigeants américain et chinois ont échangé par téléphone. Occasion pour le président chinois Xi Jinping d'avertir son homologue américain de ne pas jouer avec le feu. Quelques jours auparavant, Nancy Pelosi, une des hauts élus du pays de l'Oncle Sam avait annoncé une visite à Taïwan. La nouvelle avait irrité les responsables chinois qui n'ont pas caché leur avis sur le sujet. Ce samedi, la Chine a lancé des exercices militaires près de ses côtes. Une nouvelle manière d'avertir les USA après les multiples mises en garde cette semaine.

La Chine mène ce samedi des exercices militaires au large de ses côtes face à Taïwan. Les "exercices de tir réel" près des îles Pingtan au large de la province du Fujian devraient avoir lieu entre 8h00 à 21h00 selon ce qu'a indiqué l'agence de presse officielle chinoise Xinhua qui rapportait un communiqué datant de jeudi dans la journée d'hier. « Des tirs à munitions réelles seront effectués (…) entre 8 heures et 21 heures [entre 2 heures et 15 heures, heures de Paris], et toute entrée [dans ces eaux] sera interdite », précise le communiqué.

Ces exercices militaires interviennent quelques jours après avoir averti la présidente Nancy Pelosi de la Chambre des représentants des États-Unis d'abandonner d'éventuels projets de visite de Taïwan. Selon les informations rapportées par plusieurs médias internationaux, l'Administration de la sécurité maritime chinoise a averti les navires d'éviter la zone. Pour rappel, hier vendredi, la Russie de Poutine s'est dite "solidaire" de Pékin après les mises en garde de Xi Jinping à son homologue américain Joe Biden