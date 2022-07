C’est un sujet de préoccupation national depuis décembre 2021 au Bénin. Les cellules terroristes présentes au Burkina Faso voisin, font des incursions sur le territoire béninois pour s’attaquer aux positions de l’armée et aux postes de police. Les attaques ont lieu dans la région septentrionale du pays, ce qui ne garantit pas toujours une certaine sérénité aux populations de ces régions.

" J’ai remarqué que beaucoup de gens ne venaient plus à la mosquée "

A Porga, une localité déjà touchée par une attaque contre des positions de l’armée, l’Iman de la Mosquée centrale , raconte à la radio allemande Deutsche Welle comment sa mosquée se désemplit à cause des menaces reçues par ses fidèles. « J’ai remarqué que beaucoup de gens ne venaient plus à la mosquée. Je leur ai demandé pourquoi et ils m’ont dit qu’on les avait menacés » a déclaré Mounou Y’Moussa.

Ces mêmes fidèles lui ont aussi dit qu’il « fallait prendre les armes pour mener une nouvelle guerre. Y compris des machettes, s’il le faut » raconte le religieux. Il envie les années, où tout était tranquille. « Nous menions des vies tranquilles. Mais aujourd’hui tout est incertain et il y a l’insécurité » affirme l’imam de la Mosquée centrale de Porga au micro de Deutsche Welle.