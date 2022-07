Aux USA, la date du 6 Janvier rappelle de mauvais souvenirs à de nombreux américains. Ce jour là, la situation a dégénéré alors que les élus devait valider la victoire de l'actuel président des USA après les élections présidentielles dans le pays. Pour plusieurs personnalités américaines, l'ancien président Donald Trump y est pour quelque chose dans la situation. Récemment, l'acteur DL Hughley a affirmé que l'ancien président Trump "devrait aller en prison".

L'ancien président Donald Trump fait parler de lui une nouvelle fois. Alors que les audiences qui ont rapport avec l'invasion du Capitol se tiennent, de plus en plus de voix s'élèvent pour le pointer du doigt. C'est le cas de l'acteur DL Hughley qui estime que les actions de l'ancien président ont conduit à ce drame et qu'il devrait être inculpé et emprisonné. L'acteur s'est confié au média américain TMZ. L'acteur dit avoir déjà vu assez d'éléments pour conclure que Trump a commis une sédition. Pour lui, si le ministère de la Justice n'inculpe pas le magnat de l'immobilier et tous ceux qui étaient impliqués, on pourrait croire que la justice est morte en Amérique.