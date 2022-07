Depuis le début de l'offensive ukrainienne, la Russie est sous le coup de nombreuses sanctions infligées par les USA et leurs alliés européens. Depuis de nouvelles sanctions sont appliquées par ces derniers sans que cela ne change les intentions de Moscou. Le leader russe a montré une détermination sans faille à continuer son offensive malgré la pression occidentale. Selon le porte-parole du président russe Dmitri Peskov, la situation ne risque pas de changer. Quant aux difficultés que vivent certains pays européens du fait des sanctions contre la Russie ou du problème d'approvisionnement du gaz, M. Peskov semble avoir une justification.

"L'Union européenne tente obstinément d'adopter de nouvelles sanctions. Bien qu'il soit évident qu'aucune sanction, même la plus sévère, n'a jamais poussé les pays visés à changer d'une manière ou d'une autre leur position. Et ce n'est certainement pas le cas dans notre pays (...) L'UE continue d'adopter compulsivement des sanctions qui nuisent à ses propres intérêts, à sa population, qui commence évidemment à souffrir des sanctions et des retombées que ces décisions de l'UE entraînent... les Américains sont beaucoup plus pragmatiques dans ce sens, ils introduisent très rapidement, en utilisant leur système flexible, des licences qui prévoient des exemptions des sanctions là où cela profite aux États-Unis... La bureaucratie européenne, qui dépasse en volume la bureaucratie soviétique, est encore plus visqueuse. Cette rigidité du système de l'UE ne leur permet pas de faire rapidement des ajustements, et l'Europe en souffre. Mais c'est la réalité, le cours des évènements que les Européens choisissent". a déclaré le porte-parole du président russe selon Tass.