L'offensive lancée par la Russie en Ukraine continue d'être au cœur de l'actualité. En effet, plus de quatre mois après que l'offensive a été lancée en Ukraine, les armées des deux camps s'affrontent pour soit garder le contrôle ou conquérir certains territoires. Malheureusement le bilan des victimes et des dégâts causés s'alourdit au fur et à mesure que le temps passe. Depuis le début de l'offensive, l'Ukraine bénéficie du soutien de la plupart des pays occidentaux. Dans ce cadre d'ailleurs, des soldats ukrainiens sont actuellement au Royaume-Uni pour des entrainements.

Des soldats ukrainiens au Royaume-Uni pour s'entrainer. L'information a été confirmée par les autorités britanniques dans la matinée de ce samedi 09 Juillet 2022. C'est Ben Wallace, ministre britannique de la Défense, qui a donné l'information à travers un communiqué rapporté par plusieurs médias internationaux. «Cet ambitieux nouveau programme d'entraînement est la prochaine phase du soutien du Royaume-Uni aux forces armées d'Ukraine dans leur combat contre l'agression russe», précise le communiqué.

Dans son communiqué, l'officiel britannique a rassuré que le Royaume-Uni va aider «l'Ukraine à reconstruire ses forces et intensifier sa résistance pour défendre la souveraineté de son pays et son droit de choisir son propre avenir», grâce à «l'expertise» de l'armée nationale. Pour rappel, cette semaine, Moscou a parlé de «grave pénurie de personnel des unités du premier échelon». "La grave pénurie de personnel des unités du premier échelon a forcé le régime de Kiev à envoyer sur la ligne de front des bataillons nationaux effectuant des tâches dans les zones de l'arrière en tant que troupes de barrière", avait déclaré jeudi le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov