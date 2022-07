Plusieurs dizaines de soldats ukrainiens sont dans le viseur de la Russie. En effet, la la commission d'enquête russe dirigée par Alexander Bastrykin accuse au total 92 soldats ukrainiens de « crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité » pendant la guerre. Sur cette liste dressée par l’enquêteur russe, figurent 51 hauts gradés de l’armée ukrainienne. A en croire des confidences qui ont été faites au journal local Rossiyskaya Gazeta par le responsable de la commission d'enquête russe, les mis en cause devront être jugés par un tribunal international dirigé par les partenaires de la Russie.

Des partenaires de la Russie

Il s’agit de pays tels que l’Iran et la Syrie. Il justifie le choix porté sur ces deux pays par leur position indépendante sur la crise ukrainienne. En plus de ces deux nations, Alexander Bastrykin indique que le tribunal sera également composé de l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Tadjikistan, et des alliés plus éloignés à l'étranger tels que l'Inde, la Chine et le Brésil.

La CPI mène des enquêtes contre Moscou

Le responsable de la commission d'enquête russe fait savoir que 220 autres personnes, dont le haut commandement ukrainien, ont été impliquées dans des crimes contre l'humanité. De son côté, l’Ukraine indique également être en train de mener des enquêtes sur des crimes commis par les forces russes. Une équipe de la Cour pénale internationale est dépêchée dans le pays dans le cadre de ces investigations. Le cas de la situation dans la ville de Bucha et Irpin capte l’attention des enquêteurs de l’institution basée à la Haye.