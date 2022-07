Alors que la guerre fait toujours rage en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a limogé le chef de l'agence ukrainienne de renseignement et de sécurité intérieure et son procureur général. L’annonce a été faite par le dirigeant ukrainien par le canal d’une déclaration qu’il a faite sur Telegram. L’homme fort de Kiev a notamment fait remarquer que plusieurs dossiers étaient en instance et incriminaient des fonctionnaires des deux bureaux. Ils sont accusés de « haute trahison » pour avoir aidé la Russie dans son invasion de l'Ukraine.

Selon les déclarations qui ont été faites par le président ukrainien, plus de 60 employés des deux bureaux travaillent actuellement avec les autorités imposées par la Russie dans les territoires occupés. Ces annonces sont intervenues quelques semaines après la publication du média POLITICO. Une publication signalait notamment qu’entre le président Volodymyr Zelensky et le chef de l'agence ukrainienne de renseignement et de sécurité intérieure, ce n’était plus le parfait amour.

"Nous sommes très insatisfaits de son travail"

« Nous sommes très insatisfaits de son travail et nous nous efforçons de nous en débarrasser », a déclaré à POLITICO un haut responsable ukrainien proche de Zelensky qui a gardé l’anonymat.« Nous ne sommes pas satisfaits de sa gestion, vous savez, [skills] parce que maintenant vous avez besoin … de compétences en gestion anti-crise comme nous ne pensons pas qu'il en ait. », avait-il poursuivi. Le désormais ancien patron de l'agence ukrainienne de renseignement était un ami d'enfance du président ukrainien. Il a mené avec lui sa campagne présidentielle.