C’est un secret de polichinelle. Le sénateur Républicain de l’Utah Mitt Romney n’est pas un fan de Donald Trump. Il l’a plusieurs fois critiqué bien que les deux personnalités soient membres du GOP (Grand Old Party). Ce lundi, dans une tribune publiée dans The Atlantic, le candidat malheureux à la présidentielle de 2012 contre Obama s’est inquiété du peu d’intérêt de la classe politique pour ce qu’il considère comme des menaces pour le pays. En effet, le sénateur républicain est persuadé que l’inflation, le changement climatique mondial, l’immigration illégale et l’insécurité sont des menaces pour l’oncle Sam. « Si nous continuons à ignorer les menaces réelles auxquelles nous sommes confrontés, l’Amérique subira inévitablement de graves conséquences » prévient-il.

Pour la rendre probablement incurable

Mitt Romney trouve que le président américain Joe Biden est un homme bon, mais il n’a pas été en mesure de résoudre ce rejet par la nation des problèmes graves. Un retour au pouvoir de Donald Trump, aggraverait ce déni, prévient-il par ailleurs. « Le président Joe Biden est un homme vraiment bon, mais il n’a pas encore été en mesure de (trouver un remède) à notre maladie nationale de déni, de tromperie et de méfiance. Un retour de Donald Trump nourrirait la maladie, la rendant probablement incurable » a écrit le sénateur de l’Utah.

Il faut dire que Mitt Romney n'a pas réussi à accéder à la Maison Blanche. En 2012, le pourfendeur du magnat de l’immobilier avait perdu les élections face à Barack Obama. En 2016, Trump remporte le scrutin et devient président des Etats-Unis d'Amérique. Depuis la course à la présidentielle de cette année là, Mitt Romney a très souvent critiqué le milliardaire républicain. Il avait même souhaité sa destitution, en votant deux fois pour l’aboutissement de cette procédure dénommée Impeachment.