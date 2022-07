Aux États-Unis, même les lieux de culte reçoivent les visites des hors-la-loi. En effet, selon les informations rapportées par CNN, le pasteur d’une église de Brooklyn, à New York s’est fait voler en plein culte. Quelques minutes seulement après le début de la célébration, des hommes ont fait irruption à l’intérieur du bâtiment. Les voleurs armés ont vidé les fidèles présents de leurs biens. Ceux-ci n’ont pas hésité à pointer une arme en direction de l’enfant du pasteur.

«J’ai vu les voleurs s’approcher de moi, et je me suis dit de ne pas les confronter, puisque j’ai des enfants, une femme et mes fidèles devant moi», a confié le pasteur Lamor à CNN qui a suivi à la lettre les consignes données par les quatre hommes. La compagne du pasteur s’est aussi vu voler ses bijoux.

"C'était épouvantable"

«Mes congrégationnistes ont été traumatisés, sans parler des nombreux enfants qui pleuraient sans cesse. C’était épouvantable», a ajouté le pasteur. Pour l’heure, une enquête a été ouverte par le «New York Police Department» pour mettre la main sur les auteurs de cambriolage à mains armées. Selon la police, ils auraient quitté les lieux dans une Mercedes de couleur blanche. Ces faits plutôt insolites interviennent dans un contexte où, le débat sur le port d’armes continue de faire rage dans le pays.