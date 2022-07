Le squelette d'un gorgosaurus (qui signifie "lézard épouvantable"), un dinosaure du type tyrannosaurus rex qui vivait il y a environ 77 millions d'années, a été vendu aux enchères à 6.069.500 dollars. Avec ce montant il s'agit de “l’un des dinosaures les plus chers jamais vendus aux enchères”, selon Sotheby’s qui a organisé la vente. Le squelette du dinosaure qui mesure près de 3 m de haut et un peu moins de 6,7 m de long a été découvert dans l'État américain du Montana en 2018. Il a vécu à l’époque du Crétacé supérieur et a disparu il y a environ 77 millions d’années. “Presque tous les spécimens de Gorgosaurus qui ont été trouvés se trouvent dans des musées. C’est le seul qui peut être acheté”, a précisé Cassandra Hatton, une responsable chez Sotheby’s.

"Au cours de ma carrière, j'ai eu le privilège de manipuler et de vendre de nombreux objets exceptionnels et uniques, mais peu ont la capacité d'inspirer l'émerveillement et de captiver l'imagination comme cet incroyable squelette de gorgosaurus" a-t-elle rajouté. La plupart des autres spécimens de gorgosaurus ont été trouvés au Canada, où des règles d'exportation strictes interdisent les ventes privées. Mais la vente des squelettes de dinosaures n'est pas du goût des scientifiques. Ces derniers soutiennent qu'une telle initiative répétée pourrait entraver les recherches dans le domaine. La maison de vente aux enchères n'a pas précisé qui avait acheté le squelette. "Je suis totalement dégoûté, affligé et déçu à cause des dommages considérables que la perte de ces spécimens aura pour la science... C'est une catastrophe", a déclaré au New York Times le Dr Thomas Carr, un paléontologue des vertébrés totalement aligné sur la position de ses collègues.