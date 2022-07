Le Président de la République française, Emmanuel Macron effectuera du 27 au 28 juillet 2022 une visite de travail au Bénin . Selon Frissons Radio, la délégation présidentielle qui accompagnera le Chef de l’Etat français sera composée des ministres à savoir la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, la Secrétaire d’Etat au Développement, le ministre des armées, le ministre du commerce extérieur,des journalistes et des personnalités de la diaspora des pays visités . Pour l’étape béninoise, Emmanuel Macron sera accompagné de la chercheuse Bénédicte Savoy, co-auteur avec Felwine Sarr du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain et de Marie-Cécile Zinsou de la Fondation Zinsou.

Au Bénin, selon le média, le Président Emmanuel Macron retrouvera sur place, du côté des personnalités sportives la basketteuse franco-béninoise Isabelle Yacoubou et Jean Marc Adjovi Bocco, ancien membre du Conseil présidentiel pour l’Afrique aujourd’hui conseiller du ministre des sports, Oswald Homéky.

Il faut signaler qu’à part la visite de travail, le président français profitera de l’occasion qui lui est offerte pour aller visiter les 26 trésors royaux d’Abomey, restitués par la France au Bénin en 2021. Les 26 œuvres culturelles gardées dans les musées français depuis 1892 ont été réceptionnées le mercredi 10 novembre 2021 à la Présidence de la République du Bénin par le Président Patrice Talon. Rappelons que pour sa tournée africaine, le Président Emmanuel Macron visitera à part le Bénin, le Cameroun et la Guinée-Bissau.