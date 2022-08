Le gouvernement a, dans son programme d’Action du gouvernement (PAG) 2016 -2021, pris en compte neuf (09) villes pour la première phase du projet Asphaltage. Face aux professionnels des médias tout récemment, le porte- parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir que cette première phase du projet Asphaltage a changé radicalement le visage de ces 9 villes . Mais soucieux d’un développement équilibré, le président Patrice Talon a décidé de faire bénéficier dans la 2ème phase du projet Asphaltage du PAG 2021-2026 d’autres villes du Bénin telles que Djougou, Kandi.

Le porte-parole du gouvernement a tenu à préciser que si c’était d’autres dirigeants, ils vont mettre le parquet sur une ou deux villes et à la fin de leur mandat, ils diront et seront satisfaits qu’ils ont, eux, construit une ville moderne. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, les ressources collectées par l’Etat sont «le fruit de l’effort de chaque Béninoise et de chaque Béninois où qu’ils se trouvent, qu’ils soient en ville ou en campagne». C’est pourquoi, le choix de gouvernance du Chef de l’Etat l’a guidé à répartir l’œuvre d’assainissement sur plusieurs villes.

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a affirmé que le gouvernement a fait 9 villes pendant son premier quinquennat mais il a laissé entendre qu’il y a plein d’autres villes et que toutes les communes réclament l’Asphaltage. Lors de la tournée de reddition de compte du président Patrice Talon dans tout le Bénin, cette préoccupation est revenue presque partout dans les doléances de la population où le premier magistrat du pays est passé. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que si le gouvernement a suffisamment les moyens de faire dans les 77 communes, il les fera sans hésiter mais il a toutefois rassuré que l’Etat va continuer.

Wilfried Houngbédji a indiqué que si certaines villes comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou ont besoin que cela soit renforcé, d’autres villes ont eu ce projet et ont radicalement changé de visage. Mais, selon lui, d’autres villes aussi attendent parce que ce sont des Béninois qui y vivent. Donc, les efforts aussi «concourent à faire du Bénin résilient que nous sommes, est en train de se réaliser ». Le gouvernement a fait le pari de sortir quelques villes qui ont déjà bénéficié de l’asphaltage dans le PAG 2016-2021 pour intégrer de nouvelles villes comme Djougou, Kandi qui également sont au Bénin et dont les populations ont besoin de voir leur cadre de vie assaini.