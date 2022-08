Des dizaines de personnes sont mortes dans l'incendie d'une église au Caire, dimanche. C'est ce qu'a rapporté le journal local Al-Masry Al-Yawm. Selon les sources policières du journal, l'incendie de l'église, située dans le quartier d'Imbaba, "a fait 35 morts et 25 blessés." Les victimes sont transportées dans les hôpitaux d'Imbaba et du district voisin d'Agouza. Le ministère de la Santé du pays a jusqu'à présent confirmé la mort d'une personne dans l'incendie de l'église d'Imbaba et fait état de 55 blessés.

Le ministère de la Santé a dépêché plus de 30 ambulances sur les lieux de l'incident pour évacuer les blessés. La plupart des personnes emmenées à l'hôpital après l'incendie seraient des enfants qui avaient suivi les cours de l'école du dimanche à l'église.

L'incendie de l'église est maintenant éteint

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a présenté ses condoléances à Tawadros II, chef de l'Église copte orthodoxe, à propos des victimes de l'incendie d'Imbaba. Le chef de l'État a demandé aux agences concernées de fournir toute l'aide nécessaire aux familles des victimes et aux blessés et d'enquêter immédiatement sur les causes de l'incendie de l'église copte. (Tass)