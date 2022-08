Le nouveau commandant de la force Barkhane, le général Bruno Baratz, a réagi à une lettre envoyée par le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop au Conseil de sécurité des Nations unies, qui accuse la France de soutenir le terrorisme. Selon la missive, datée du 15 août 2022, le ministre malien des Affaires étrangères a cité plusieurs cas de violations de l’espace aérien du Mali par les forces militaires françaises. Ainsi, selon la lettre, plusieurs engins volants de l’armée française ont survolé le pays, sans obtenir au préalable l’autorisation des autorités maliennes.

« C’est étonnant de nous accuser aujourd’hui »

Dans une interview accordée à un média français, le général français a estimé que les accusations du Mali sont insultantes. Cela, surtout pour les dizaines de militaires qui sont morts au combat et notamment pour le personnel de la MINUSMA, ayant combattu le terrorisme dans le pays. « C’est un petit peu insultant de leur part, parce qu’effectivement, nous avons tout fait pour nous battre jusqu’au bout. Même au moment du désengagement, il y avait eu un accrochage entre le personnel de la 13e DBLE et un groupe de l’EIGS, faisant deux morts dans les rangs de l’EIGS. C’est étonnant de nous accuser aujourd’hui d’appuyer et de soutenir le terrorisme » a-t-il ajouté.

Notons que les propos de Bruno Baratz interviennent dans le contexte où la Russie veut développer ses relations avec le Mali après le départ de la France. Lors d'une réunion le 16 août entre le vice-ministre russe de la Défense, le colonel général Alexandre Fomine et le ministre de la Défense et des Anciens combattants de la République du Mali, le colonel Sadio Camara, la Russie a annoncé le renforcement prochain de ses liens avec le Mali. « Nous sommes prêts par tous les moyens possibles à aider au développement des relations entre nos pays dans le domaine de la défense, nous voudrions souligner une fois de plus votre contribution personnelle » avait notamment déclaré M Fomine.