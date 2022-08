Des diplomates britanniques se rendent vers plusieurs pays européens pour les persuader de ne pas abandonner leur soutien militaire et financier à l’Ukraine face à des graves problèmes économiques internes. C’est ce qu’a fait savoir ce mercredi le journal The Daily Telegraph. Selon la source, les émissaires britanniques, lors des entretiens avec leurs homologues européens, soulignent que les actions réussies de la Russie en Ukraine coûteront à l’Occident plus que la hausse des prix de l’énergie. Comme le note le journal, l’UE attend avec inquiétude l’arrivée du froid, car il sera de plus en plus difficile pour les autorités locales d’expliquer aux électeurs l’allocation de montants d’aide importants à l’Ukraine face à la crise énergétique continue.

En même temps, au Royaume-Uni même, les experts prévoient également une période d’hiver difficile. National Grid, l'opérateur du système énergétique unifié britannique, estime que la crise énergétique actuelle pourrait durer trois ans. Pour cette raison, National Grid met au point des mesures de relance budgétaire pour que les grandes entreprises réduisent leur consommation de gaz en hiver afin d'éviter les pannes d'électricité.