Après Oussama Ben Laden, son successeur Ayman al-Zawahiri vient lui aussi d'être tué par les forces américaines. Une information confirmée par le président Biden. «Samedi, sur mes ordres, les États-Unis ont mené à bien une frappe aérienne sur Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri... Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus» a déclaré le président américain.

Pour rappel, Ayman al-Zawahiri était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Les USA avaient mis sa tête à prix pour un montant de 25 millions de dollars. Il dirigeait le groupe terroriste depuis 2011, après la mort d'Oussama Ben Laden, tué par un commando américain sous la présidence de Barack Obama. Il était selon les services américains, un des cerveaux de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001.

«Nous disons encore clairement ce soir que peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous constituez une menace contre notre population, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront... En tant que commandant en chef, il est de ma responsabilité de rendre l'Amérique sûre dans un monde dangereux. Les États-Unis n'ont pas cherché cette guerre contre le terrorisme, elle est venue à nous. Et nous avons répondu avec les mêmes principes et la même détermination qui nous ont façonnés de génération en génération. Pour protéger les innocents et défendre la liberté. Nous ne cédons jamais. Nous ne reculons jamais», a entre autres déclaré le président Joe Biden.