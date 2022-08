Les présidents français et algérien Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont créé le Haut Conseil de coopération entre les deux pays au niveau des chefs d'État. C'est ce qu'indique la déclaration conjointe signée par les deux dirigeants à l'issue de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Selon un communiqué de l'Élysée, "La France et l’Algérie considèrent que le moment est venu d’évaluer les cadres existants de la coopération bilatérale... Le Haut Conseil de Coopération supervisera les activités des différents mécanismes de la coopération bilatérale et donnera les grandes orientations sur les principaux axes de coopération, sur les actions concrètes de partenariat et en évaluera la mise en œuvre. Des visites ministérielles bilatérales dans tous les domaines concernés se tiendront à échéance régulière pour en assurer le suivi. "

La déclaration met également l'accent sur la coopération économique et énergétique, "la relance d'échanges économiques" et l'encouragement du travail commun en matière d'innovations. "Ces efforts porteront en priorité sur les secteurs d’avenir: le numérique, les énergies renouvelables, les métaux rares, la santé, l’agriculture et le tourisme", précise le texte relayé également par Tass. Paris et Alger se sont également entendus à élargir leur coopération en matière de gaz et d'hydrogène. "Les deux parties sont convenues d’œuvrer au développement d’infrastructures logistiques sur les deux rives de la Méditerranée", annonce la déclaration.

Concernant le sujet épineux de la guerre d'indépendance, les deux pays vont mettre en place une commission conjointe d’historiens français et algériens chargée de travailler sur l’ensemble de leurs archives de la période coloniale et de la guerre d’indépendance. Sur le plan des visas, une mobilité sera encouragée entre les deux pays notamment pour les étudiants, entrepreneurs, scientifiques, universitaires, artistes, responsables d’associations et sportifs. D'après le communiqué cela permettra d'encourager les projets communs.