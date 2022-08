Le dossier de viol dans lequel l’opposant sénégalais Ousmane Sonko est le principal accusé continue d’occuper l’actualité. En effet, selon des informations rapportées par certains médias, des soutiens de la masseuse Adji Sarr envisageraient de saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour que l’affaire soit jugée. Mais pour le professeur Iba Barry Camara, ce sera une initiative qui n’aboutira pas. Profitant d’un entretien qu’il accordé au média sénégalais Source A, l’expert fait remarquer que l’infraction de viol commis au Sénégal n’est pas parmi les compétence de la justice internationale.

"Sonko ne peut pas être jugé à Bruxelles"

Aussi, l’initiative n’a-t-elle pas des chances de prospérer. « Le Sénégal n’a pas signé de convention avec la Belgique pour juger ses citoyens sur des affaires sénégalaises. », indique-t-il avant d’ajouter : «Ousmane Sonko ne peut pas être jugé à Bruxelles, c’est impossible ». Pour le professionnel de droit, « Il n’y pas de déni de justice dans ce dossier. La procédure est enclenchée, elle est en stade d’instruction. Ces gens-là se jouent de nous. Ils cherchent le buzz », a-t-il poursuivi.

La candidature de Sonko?

Notons que l’affaire a refait surface depuis que l’homme politique sénégalais a annoncé qu’il serait candidat à la prochaine élection présidentielle dans son pays. A la faveur d’une rencontre entre les députés de la mouvance présidentielle et Macky Sall, le sujet a été brandi. «On doit tirer cette affaire au clair et permettre à tout le monde d’être fixé. Même ses partisans doivent l’encourager à aller répondre et clarifier les choses devant la justice pour que sa candidature puisse être légitime», a justifié le maire des Agnam.