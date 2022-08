De la Côte d'Ivoire au Cameroun, les vidéos font le tour de la toile. L'humoriste ivoirienne Eunice Zunon en pleine bagarre avec son désormais ex (à en croire les témoignages), le chanteur camerounais Ténor. Le couple qui se serait séparé il y a peu, s'était violemment bagarré sous les yeux du manager de la star camerounaise. Pour l'heure, on ne sait pas les réelles raisons de cette bagarre ou qui l'a commencée. Seule information qui circule: le jeune homme voulait visiblement rompre avec sa fiancée.

Au départ perçue comme un buzz, la vidéo a finalement été confirmée par de nombreux influenceurs qui affirment même qu'elle a été tournée il y a plusieurs semaines, à peu près un mois. La discussion qui commence comme une petite dispute dégénère à un moment, et les deux tourtereaux vont se violenter sans ménagement. Au début des échanges, Eunice Zunon semble reprocher au jeune homme d'avoir été intime avec elle dans la matinée alors qu'il ne voulait visiblement pas continuer la relation.

Ce à quoi ce dernier répondit qu'il n'avait pas envie de discuter avec elle. "Tu me touches ce matin pourquoi... Je t'ai demandé quelque chose ce matin?" interrogea la jeune femme. "Pourquoi tu me violentes... Si tu continues à me violenter je vais préférer sortir d'ici"... Parce que quand je vais te faire quelque chose, tu vas juger que c'est moi qui te fait mal" a répondu Ténor. Quelques minutes plus tard... c'était la bagarre. Pour l'heure aucun des deux artistes n'a officiellement réagi à l'affaire.