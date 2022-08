L’attaquant parisien Kylian Mbappé n’a pas fini de faire la une de la presse sportive concernant les tensions avec les autres joueurs de son club. En effet, le match entre le club parisien et le Montpellier HSC, remporté par le PSG (5 - 2) a levé le voile sur les frictions entre Mbappé et ces derniers, dont le célèbre Argentin Lionel Messi. Au cours de la rencontre, le joueur âgé de 23 ans avait eu l’exclusivité de tirer le premier penalty de son équipe, qu’il avait raté. Aux yeux de plusieurs observateurs, il s’agit d’une affaire de contrat.

« Je n’ai jamais vu un égo aussi gros de toute ma vie »

La volonté apparente de Mbappé d’être au premier plan du jeu du PSG, a fait réagir plusieurs personnalités du milieu du football. Au nombre de ces dernières se trouve, l’ancien joueur britannique Wayne Rooney. Selon les propos relayés par le média turc DeparSports, ce dernier a déclaré : « Un joueur de 22 ou 23 ans qui met délibérément un coup d’épaule à Messi… Je n’ai jamais vu un égo aussi gros de toute ma vie. Que quelqu’un rappelle à Mbappé que Messi avait déjà quatre Ballons d’Or à son âge ». Notons que les propos de Wayne Rooney interviennent après ceux de la mère de Mbappé, qui avait tenté de calmer la situation entre son fils et Neymar.

Dans l’affaire du Penaltygate, elle avait confié au média Kora Plus que : « Les choses sont gérées en interne au Paris Saint-Germain, tout va bien ». Pour rappel, les tensions avec Neymar ont valu de vives critiques au natif de Bondy, de la part de médias brésiliens. Selon le site UOL, « Mbappé respire l'arrogance et l'individualisme depuis après son nouveau contrat avec le PSG », tout en ajoutant qu’ « en mai, l'attaquant du Paris Saint-Germain a déprécié le football sud-américain en affirmant que le sport en Europe était plus avancé qu'en Amérique du Sud. La controverse a eu lieu quelques jours après que Mbappé a signé son nouveau contrat avec le champion de Ligue 1. Fabinho et Di María, qui ont joué dans le football français, ont répondu aux déclarations du maillot sept et une atmosphère de rivalité a été créée par le jeune.... ».