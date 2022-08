Le Parti du Renouveau démocratique (Prd) et l’Union Progressiste forment bientôt un nouveau parti politique. C’est qu’a annoncé le Prd dans un communiqué rendu public ce samedi 06 août 2022 après la rencontre au domicile de Maitre Adrien Houngbédji à Porto-Novo entre la Direction Exécutive nationale du Prd et le Présidium de l’Union Progression (Up).

Reçu ce lundi 08 août 2022 sur Frissons radio, Parfait Ahoyo, 1er vice-président du Prd chargé du numérique et de l’intelligence artificielle a déclaré que le nom du parti n’est pas encore connu mais le processus est en cours. Il explique qu’il sera finalisé d’ici la fin de ce mois d’août ou au plus tard début du mois prochain. Le 1er vice-président du Prd chargé du numérique et de l’intelligence artificielle précise qu’« il ne s’agit pas de fusion » mais qu’ «il s’agit de mise en commun des deux partis politiques Up et PRD » c’est- à dire qu’«il s’agit bel et bien de la création d’un nouveau parti qui portera les attributs des deux» formations politiques.

En ce qui concerne les attributs notamment l’arc-en-ciel, le PRD attache un grand prix . Le parti politique du leader des "Tchoco Tchoco" n’est pas prêt à le lâcher pour un quelconque accord politique. ll faut signaler que les deux Etats-Majors de ces deux formations politiques sont en train de travailler d’arrache-pied pour proposer les textes et les statuts de ce nouveau parti afin que cela soit une réalité et que les éléments des accords se poursuivent.

Parfait Ahoyo a tenu à préciser que la Direction exécutive nationale (DEN) a donné son feu vert et va convoquer rapidement le bureau politique et un congrès extraordinaire. Pour lui, c’est le congrès extraordinaire qui va entériner les accords Prd – UP pour que le Prd puisse aller vers la création d’un nouveau parti avec d’autres forces. Compte tenu des objectifs fixés par les responsables du Parti du Renouveau démocratique c’est-à-dire aller aux élections législatives prochaines ensemble sous les nouvelles couleurs, le nouveau parti doit être créé avant la fin de ce mois ou au plus tard début du mois prochain. Il a laissé entendre que cela n’arrange personne que le Prd et l’UP disparaissent. «C’est l’union qui fait la force» a-t-il lâché.