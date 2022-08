Le Parti du renouveau démocratique (Prd) de Maître Adrien Houngbédji et le parti Union Progressiste (Up) du Professeur Joseph Djogbénou sont prêts à travailler ensemble les années à venir. A cet effet, un nouveau regroupement de formation politique va naître avant la fin de ce mois d’août 2022. Les présidents de ces deux formations politiques se sont rencontrés ce samedi autour de la question au domicile du leader des «Tchoco Tchoco».

Interrogé par Radio Bénin à la fin de la rencontre entre la Direction exécutive nationale du Prd et le présidium de l’Up, Parfait Ahoyo,1er Vice-président du Prd chargé du numérique et de l’Intelligence artificielle a déclaré qu’ «aujourd’hui , on peut retenir que l’Union Progressiste et le Prd s’entendent pour se mettre ensemble, pour faire naître avant la fin de ce mois d’août un nouveau parti qui respecte les esprits des uns et des autres, pour faire un ensemble cohérent dans le but d’aller à l’assaut de l’électorat à partir de 2023 ».

L’objectif visé par les responsables des deux partis politiques, c’est de se mettre ensemble car, selon Parfait Ahoyo, ces partis dans le passé ont travaillé ensemble et sont arrivés à la conclusion que rien ne les y oppose. C’est pour cela qu’à partir de cette décision, le Prd a pris acte et est content de la démarche d’ouverture de l’Union progressiste. Pour le 1er Vice-président du Prd chargé du numérique et de l’Intelligence artificielle, désormais les deux Etats-Majors se mettent ensemble pour réfléchir sur ce qui va être le nouveau parti «qui respectera les attributs des deux partis et qui respectera aussi les zones d’influence des deux partis».