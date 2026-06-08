Bénin : La liste provisoire des candidats auditeurs et élèves greffiers disponible

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget et de la Fonction publique, a rendu publiques les listes provisoires des candidatures validées et rejetées pour les concours de recrutement du ministère de la Justice et de la Législation. Ces concours concernent cinquante (50) auditeurs de justice et cinquante (50) élèves greffiers, dont les épreuves écrites se dérouleront les samedi 20 et dimanche 21 juin 2026.

Les candidats peuvent consulter ces listes depuis le lundi 08 juin 2026 sur le portail web du ministère (www.travail.gouv.bj) ainsi que dans les directions départementales du Travail et de la Fonction publique.

Calendrier de régularisation

Les candidats dont les dossiers ont été rejetés disposent d’un délai de trois jours, du lundi 08 au mercredi 10 juin 2026, pour régulariser leur situation. Les réclamations et corrections de motifs de rejet s’effectuent directement au sein des directions départementales du Travail et de la Fonction publique des douze départements du pays : Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Ouémé, Plateau et Zou.

La liste définitive des candidats retenus pour composer sera accessible à partir du mercredi 17 juin 2026 via les mêmes canaux de consultation. Les autorités précisent qu’aucune réclamation ne sera acceptée après l’affichage de cette liste définitive. Pour le département du Littoral, les candidats au concours des auditeurs de justice composeront à Cotonou, au sein d’un centre unique retenu à cet effet : le Collège d’enseignement général (CEG) Sainte Rita.