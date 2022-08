A 85 ans ans, l’acteur américain Joe E. Tata a tiré sa révérence. L’annonce de son décès a été faite par sa fille ce jeudi 25 août par le canal d’une déclaration sur une page GoFundMe qu’elle a lancée quelques mois plutôt pour les soins de son père. « Je suis dévastée d’annoncer que mon père Joe E. Tata est décédé paisiblement la nuit dernière », a-t-elle indiqué dans la déclaration avant d’exprimer sa gratitude à l’endroit de celles et ceux qui l’ont soutenu.

« Mon père et moi sommes éternellement reconnaissants de l’amour et du soutien de la famille, des amis et des fans. », a-t-elle ajouté. La cause du décès n’a tout de même pas été rendue publique. Il y a quelques années, Kelly Tata avait annoncé que son père avait été diagnostiqué positif à la maladie d’Alzheimer. Rappelons que, le disparu s’était illustré dans des séries télévisées telles que Beverly Hills 90210 ; Batman, Lost In Space, The Outer Limits ou encore Mystery Girls.

Denis Dowse et Luke Perry avant Joe E. Tata

Notons qu’avant Joe E. Tata, plusieurs autres acteurs de la série Beverly Hills, 90210 avaient également tiré leur révérence. Il s’agit par exemple de Denise Dowse. Elle avait interprété dans la célèbre série Yvonne Teasley, la vice-principale de West Beverly Hills Hight School dans la série Beverly Hills 90210. La célèbre comédienne a rendu son dernier souffle à l’âge de 64 ans après avoir contracté une méningite virulente. En 2019 déjà, Luke Perry a rendu l’âme suite à un Avc.