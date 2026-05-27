Mort suspecte de Victor Udoh : la mère du footballeur nigérian fait arrêter sa copine et un ami

La mère de Victor Udoh, attaquant nigérian de 21 ans passé par Southampton et le Royal Antwerp, a fait interpeller la petite amie de son fils et un de ses amis à Abuja, au Nigeria, après sa mort survenue dans la nuit du 24 au 25 mai 2026. La famille soupçonne un empoisonnement alimentaire ou alcoolique, une piste que les autorités nigérianes n’ont ni confirmée ni écartée à ce stade.

Le joueur, rentré au Nigeria à l’issue de la saison avec le club tchèque de deuxième division SK Dynamo České Budějovice, avait passé la soirée du dimanche 24 mai avec un groupe d’amis dans la capitale fédérale. Il aurait été retrouvé sans vie le lendemain matin. Selon le média nigérian Nigerian Bulletin, sa mère, refusant l’hypothèse d’une mort naturelle ou accidentelle, a décidé de faire arrêter deux des personnes présentes cette nuit-là : la copine de son fils et un ami. La police d’Abuja devrait procéder à leur interrogatoire et ordonner des analyses toxicologiques pour établir les circonstances exactes du décès.

Deux personnes interpellées, enquête ouverte à Abuja

Né le 18 octobre 2004 à Akwa Ibom, Victor Udoh avait quitté le Nigeria en 2023 pour rejoindre les rangs du Royal Antwerp en Belgique, où il avait inscrit 12 buts en 21 matchs avec l’équipe réserve avant de faire ses débuts en Pro League. En février 2025, Southampton, alors en Championship anglais, l’avait recruté sur un contrat de trois ans et demi. Après sept mois sans temps de jeu suffisant, il avait rejoint la République tchèque par accord mutuel en septembre 2025.

La Fédération nigériane de football a confirmé son décès. Southampton FC et le Royal Antwerp ont publié des communiqués de condoléances sur leurs réseaux officiels.

Résultats toxicologiques attendus comme élément déterminant

Cette affaire rappelle au Nigeria celle du chanteur Mohbad, mort en 2023 dans des circonstances également troubles, dont l’enquête avait été marquée par des lenteurs judiciaires et une forte pression de l’opinion publique. Les résultats des analyses toxicologiques commandées par la police d’Abuja constitueront l’élément déterminant pour qualifier juridiquement les faits et statuer sur le sort des deux personnes actuellement interpellées.