La justice française semble ne pas avoir fini avec des dirigeants d’Etats africains dans les affaires de biens mal acquis. D’après les révélations de la plateforme d’informations en ligne Mediapart, Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président congolais (Congo-Brazzaville) est soupçonné par les autorités françaises d’avoir blanchi 19 millions d’euros sur le territoire français. La source qui se base sur une ordonnance de saisie immobilière, datée du 20 juin 2022, a indiqué qu’un hôtel appartenant au mis en cause a été saisi par la justice française dans le cadre d’une enquête.

Il est aussi propriétaire de deux immeubles

Il s’agit en effet d’un hôtel particulier situé dans la banlieue parisienne de Neuilly. A en croire les autorités françaises, plusieurs éléments indiquent que Denis Christel Sassou Nguesso est bel et bien propriétaire de cet immeuble. Par ailleurs, l’enquête de la justice indique aussi que l’homme est aussi propriétaire de deux immeubles dans le 16e arrondissement de Paris. Toujours selon Mediapart, les enquêteurs pensent que les fonds mis en cause proviennent du pétrole congolais. Notons que ce n’est pas la première fois que le fils du chef de l’Etat congolais fait la une des journaux à cause des biens mal acquis.

Pour rappel, les informations révélées par Mediapart interviennent plusieurs années après que la justice américaine eut pris la décision d’enquêter sur la période où Denis-Christel Sassou Nguesso était le numéro 2 de la société nationale pétrolière du Congo. Cela avait réjoui la société civile congolaise. « Cette nouvelle enquête des procureurs fédéraux américains n’est en fait que la confirmation de ce que nous disons depuis belle lurette depuis 2014, presque qu'un vrai système mafieux de détournement de deniers publics, qui a été mis en place par la famille Sassou, dont le père est à la tête » avait confié à l’époque, à un média français, Marcus Kissa, coordonnateur du collectif Sassoufit.