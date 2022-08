C’est une triste nouvelle pour la National Basketball Association (NBA). En effet, Bill Russel, l’homme le plus décoré de la ligue américaine de basketball, est décédé hier dimanche 31 juillet 2022 à l’âge de 88 ans. La nouvelle a été révélée sur son compte Twitter par sa famille, qui a préféré garder secrète la raison du décès. Un communiqué publié sur le réseau de l’oiseau bleu indique que : « La femme de Bill, Jeannine, sa famille et ses amis vous remercient d’avoir gardé Bill dans vos prières. Peut-être que vous revivrez un ou deux moments magiques qu’il nous a offerts ou que vous vous souviendrez de son rire unique ».

« Bill savait ce qu'il fallait pour gagner et ce qu'il fallait pour diriger »

Notons que la mort de Bill Russell a fait réagir de nombreuses personnalités américaines sur la toile. Au nombre de celles-ci figure l’ancien président des USA, Barack Obama. Toujours sur Twitter, ce dernier a estimé que les Etats-Unis ont perdu un « géant ». L’ancien locataire de la Maison Blanche a par ailleurs rappelé que Bill Russell a enduré notamment le racisme, tout en ajoutant que : « Peut-être plus que quiconque, Bill savait ce qu'il fallait pour gagner et ce qu'il fallait pour diriger. Sur le terrain, il était le plus grand champion de l'histoire du basket. En-dehors de cela, il était un pionnier des droits civiques – marchant avec le Dr King et se tenant aux côtés de Muhammad Ali ».

Il est l’un des meilleurs joueurs défensifs de l’histoire de la NBA

Concernant les droits civiques, le défunt a usé de sa notoriété pour faire progresser la cause des Noirs. Ainsi, pour cela il avait refusé de participer à un match préparatoire en 1961. Cette action lui avait valu, en 2010, la médaille présidentielle de la Liberté. Rappelons que Bill Russell figure parmi les meilleurs joueurs défensifs de l’histoire de la NBA. En tant que joueur, il a maintenu les moyennes de 4,3 mentions d’assistance, 22,5 rebonds et 15,1 points. Aussi, de son vivant, l’octogénaire a été instructeur, où il a revendiqué une fiche de 341-290 avec les Kings de Sacramento, les SuperSonics de Seattle et les Celtics.