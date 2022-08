Entre la Russie et l'Ukraine, les tensions sont toujours vives. Ces derniers mois, les armées de deux pays se sont affrontées sur le terrain dans le but soit pour gagner des territoires ou pour garder le contrôle. Cette semaine, le président Zelensky a affirmé que «les sanctions les plus importantes consistent à fermer les frontières, parce que les Russes sont en train de s'emparer du territoire de quelqu'un d'autre». Le numéro un ukrainien a fait cette déclaration dans le Washington Post. Il n'a pas fallu plus pour faire réagir les autorités russes ce mardi qui dénoncent un appel «irrationnel».

La Russie réagit au dernier appel du président Zelensky qui proposait de fermer les frontières aux russes. C'est par la voix du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov que le pays a réagi. Pour l'officiel russe, isoler les russes ou la Russie n'est pas possible actuellement. «Toute tentative d'isoler les Russes ou la Russie n'a aucune chance de réussir (...) Ces initiatives ne sentent pas très bon», a-t-il ajouté.

Dmitri Peskov n'a pas manqué de critiquer l'appel du président qu'il a qualifié d'irrationnel. «L'irrationalité d'un tel raisonnement dépasse toutes les limites et ne peut que susciter une réaction négative», a déclaré M Peskov qui estime que les Russes doivent «vivre dans leur propre monde jusqu'à ce qu'ils changent de philosophie». Pour rappel, dans la journée d'hier nous vous annoncions qu'une une pétition proposait d’interdire l’entrée des russes en Ukraine pendant 50 ans. La pétition a été publiée sur le site de la présidence du pays.