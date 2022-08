Le patron de la Banque centrale du Brésil ne voit aucun avenir pour les cartes de crédit. Il pense même que leur disparition est proche. Robert Campos Neto a fait cette réflexion hier vendredi 12 août 2022 lors d’un évènement sur les crypto-monnaies. Il justifie ses prédictions en évoquant la croissance du système financier ouvert, par lequel les clients autorisent le partage de données financières avec différentes institutions. « Ce système élimine le besoin d’avoir une carte de crédit. Je pense que les cartes de crédit cesseront bientôt d’exister » a déclaré M Neto.

Système de paiement instantané Pix

Rappelons que la finance ouverte est un projet de la Banque centrale du Brésil mis en œuvre par phases depuis 2021. Pour le banquier brésilien, ce système financier ouvert permettra aux utilisateurs de contrôler tous les aspects de leur vie financière dans un « intégrateur » sur leur mobile, au lieu d’avoir plusieurs applications différentes. On connaîtra donc un développement de produits de gestion de trésorerie permettant aux particuliers et aux utilisateurs de choisir entre effectuer des paiements avec le système de paiement instantané Pix, par débit ou par crédit.

Notons que Pix a été lancé il y a deux ans par les décideurs politiques brésiliens. Il permet des paiements en temps réel et a été largement adopté par les Brésiliens , dépassant déjà le volume de transactions par carte de crédit et de débit dans le pays. Il pourrait s'étendre à l'Amérique du Sud et même se retrouver dans le Nord du continent, c'est-à-dire au Canada. En effet, le pays serait intéressé selon le président de la Banque Centrale du Brésil.