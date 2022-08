L'information fait le tour de la toile depuis quelques heures. Le jour d'un mariage, sensé être un événement très important dans la vie d'un couple au moins une vingtaine de personnes dont les mariés ont perdu la vie. Le drame est survenu au Cameroun plus précisément dans le commune de Mbalmayo. En Afrique, les histoires d'empoisonnement sont récurrentes et ce nouveau drame vient remettre le débat sur la table. Il est important d'appeler tout le monde à la vigilance parce que le malheur n'arrive pas seulement aux autres.

Le mariage est un jour heureux et spécial où un couple s'unit pour le meilleur et pour le pire. Cette occasion est d'autant plus spéciale que très souvent les mariés veulent partager leur joie avec des proches et parents. A cette occasion, des budgets importants sont souvent mobilisés pour marquer l'événement. Récemment pour une occasion aussi spéciale, plusieurs personnes ont malheureusement perdu la vie et d'autres sont hospitalisées actuellement après avoir assisté à une fête pour célébrer le mariage d'un couple. Le buffet a été empoisonné et ça, personne n'a vu cela venir.

Au moins 20 morts

C'est une véritable tragédie qui s'est produite il y a quelques jours au Cameroun. Plusieurs personnes qui ont participé à une fête de mariage dont le buffet a été empoisonné ont perdu la vie. L'information a été rapportée par plusieurs médias locaux dont Camerounweb et même au delà des frontières camerounaises comme L'info.re. Dans les médias qui rapportent l'information on parle d'au moins une vingtaine de morts dont les mariés qui malheureusement ont péri. Les mariés n'ont pas pu jouir vraiment de leur vie de couple après leur union.