Une nouvelle découverte a été faite par les scientifiques pour faire face au cancer. Il s’agit en réalité de certains oncologues britanniques qui ont découvert l’efficacité d’un traitement à deux volets face à ce mal. Le traitement consiste en l’association de l'immunothérapie à la guadécitabine. Cette option aurait permis à certains patients qui auraient visiblement épuisé toutes les voies de recours de subsister face au cancer. Les résultats de l’essai qui sont publiés dans la revue scientifique Journal for ImmunoTherapy of Cancer, indiquent que, l’association du pembrolizumab, un médicament d'immunothérapie, et de la guadécitabine, un agent hypométhylant de l'ADN de nouvelle génération, a stoppé la progression du cancer chez plus d'un tiers des patients inscrits à l'essai.

Plusieurs types de cancer

Cette remarque permet ainsi aux chercheurs de l'Institut de recherche sur le cancer et de la fondation Royal Marsden NHS de déclarer que la double combinaison pourrait devenir une nouvelle arme efficace contre plusieurs formes de cancer. Les patients ayant participé à cette expérience souffraient de tous les types de cancer. Il s’agit de personnes ayant été atteintes d'un cancer du poumon, du sein, de la prostate et de l'intestin. Pour le scientifique, c'est une grande joie de remarquer que les méthodes utilisées lors de cette recherche ont permis d'avoir des impacts positifs qui pourraient continuer à influencer le mal que représente le cancer dans notre société.

Plusieurs méthodes de recherche

« Je pense que l'une des choses les plus importantes à propos de cet essai est que nous avons utilisé plusieurs méthodes différentes pour rechercher des changements dans le système immunitaire, montrant de manière robuste qu'il était influencé par le traitement combiné », a déclaré pour sa part le responsable de la recherche en la personne du professeur Johann de Bono. « À long terme, nous espérons que si ces effets sont confirmés dans d'autres groupes de patients et dans de futures études, la guadécitabine et le pembrolizumab pourrait aider à lutter contre une partie de la résistance à l'immunothérapie que nous observons dans de trop nombreux types de cancer », a-t-il poursuivi.