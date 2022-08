Initialement prévue pour décembre 2022, la 50ème édition des Championnats du monde de pétanque aura finalement lieu au Bénin dans la première quinzaine du mois de septembre 2023 à la seule condition que le boulodrome soit prêt. Cette nouvelle a été annoncée ce samedi 06 août 2022 sur une station de radio privée de la place par le Président de la Confédération africaine des sports boules (CASB), Idrissou Ibrahima.

Selon ce dernier, «après moult explications du Président Claude Azéma qui a su exposer à ses pairs de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal que nous sommes décidés et surtout après quelques jeux de couloir diplomatique qui ont duré plus de 6 heures d’horloge dus aux diverses résistances, il a été décidé et cela à l’unanimité des membres du Comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal que la 50ème édition du championnat mondial de pétanque aura lieu à Cotonou en septembre 2023 dans la première quinzaine, à condition que le boulodrome soit prêt pour l’accueillir ». Pour le Président de la CASB, cette décision est définitive et regroupera à Cotonou de manière exceptionnelle les joueurs en triplettes, en doublettes, en mixtes et tirs de précision sur près d’une semaine de séjour de 48 à 50 nations participantes.