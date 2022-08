Une amende de 50 000 euros au Fenerbahçe. C’est du moins la sanction prononcée par l’UEFA contre le club turc. Le 27 juillet dernier à Istanbul certains supporter de ce club ont scandé des slogans en faveur de Vladimir Poutine lors d’une rencontre avec la formation sportive ukrainienne Dynamo Kiev. L’instance du football européen a également imposé au club une fermeture partielle du stade du club turc.

"Chants illicites"

Selon les précisions du communiqué de l’UEFA, la sanction intervient en réaction aux « jets d’objets et à la transmission d’un message provocateur à caractère offensant, à savoir des chants illicites ». Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les supporters du club turc ont scandé en chœur le nom du président russe Vladimir Poutine suite au but marqué par Dynamo Kiev. Une enquête disciplinaire avait été ouverte sur les « supposés mauvais comportements » des supporters turcs.

Triste selon l'ambassadeur ukrainien

On retient que le Fenerbahçe a tenu à présenter dans un premier temps ses excuses suite à l’incident. Mais quelques jours plus tard, le président du club estime que son club ne présentera pas des excuses à l’Ukraine pour ces slogans pro-Poutine. « Il est très triste d’entendre de la part des supporters de Fenerbahçe des mots qui soutiennent l’assassin et l’agresseur qui bombarde notre pays », avait publié sur le réseau social de l’oiseau bleu l’ambassadeur de l’Ukraine en Turquie.