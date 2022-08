Baidu est largement connue pour son moteur de recherche et ses services de vidéos à la demande, mais la société chinoise a aussi développé des taxis sans chauffeurs. En avril 2022, elle avait fait des tests à Pékin avec les véhicules. En effet, l’autorisation lui a été donnée de mettre ses voitures robots en circulation mais avec sur le siège passager un contrôleur humain. Depuis lors les choses ont évolué. En quelques mois seulement, la société qui a enregistré d’énormes pertes financières ces derniers mois (131 millions de dollars au premier trimestre 2022), a obtenu le quitus de l’Etat chinois pour faire rouler ses taxis robots à Chongqing et Wuhan (deux métropoles chinoises), sans une supervision humaine.

"Apollo Go"

C’est l’entreprise elle-même qui a annoncé la nouvelle le 08 août dernier. Au total cinq robots-taxis devraient déjà être sur les routes des deux villes ciblées depuis hier lundi 15 août. A Wuhan, ils ont le droit de circuler dans un périmètre de 13 km2 entre 09 heures et 17 heures. A Chongqing, l’entreprise annonce que le périmètre délimité est de 30 km2. Les voitures circuleront entre 09h30 et 16h30. Il faut dire que c’est le modèle autonome de la société dénommé Apollo Go qui sera sur les routes des deux villes choisies n’a pas de contrôleur de sécurité à son bord.

Il faudra attendre 2 ou 3 ans avant que le modèle soit suffisamment rentable

Pour un analyste en conduite autonome, Apollo Go ne devrait pas être commercialisé tout de suite. « Il faudra attendre deux ou trois ans avant que le modèle soit suffisamment rentable pour être commercialisé » a déclaré Charlie Chai au Financial Times. Le quotidien financier indique que Baidu compte beaucoup sur ces taxis du futur surtout après ses pertes financiers lors des trois premiers mois de 2022. L’an dernier, il enregistrait pourtant sur la même période un bénéfice évalué à 3,8 milliards de dollars.