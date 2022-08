La Russie et d'autres États du monde ont exprimé leur soutien au principe d'"une Chine unique" dans le contexte de l'aggravation de la situation dans le détroit de Taïwan. C'est ce qu'a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, membre du Conseil d'État. "La position juste et rationnelle de la Chine a reçu un large soutien... La Russie, le Cambodge, le Laos, l'Indonésie, le Brunei, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, le Bangladesh, la Grèce, la Turquie, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays sur une base bilatérale et multilatérale ont exprimé leur soutien au principe d'une Chine unique et ont également exprimé l'espoir de maintenir une situation internationale et régionale pacifique et stable", a déclaré Wang Yi.

Le 4 août, les forces armées chinoises ont lancé des exercices militaires d’envergure avec des tirs de missiles dans six zones de la région de Taïwan. Les manœuvres ont fait suite à la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taïwan qui avait suscité une vive réaction chinoise.

Taïwan possède son administration depuis 1949, lorsque l’île a accueilli les restes des forces du parti Guomindang dirigées par Tchang Kaï-chek (1887-1975) qui ont été vaincues dans la guerre civile chinoise. Depuis, Taipei conserve le drapeau et certains autres symboles de l'ancienne République de Chine qui a existé sur le continent avant l'arrivée au pouvoir des communistes. Selon la position officielle de Pékin, soutenue par la majorité des pays du monde dont la Russie, c'est une province de la Chine.