Nouvelle polémique autour de la Coach Hamond Chic. L'influenceuse ivoirienne connu pour ses directs qui rassemblent plusieurs internautes(en majorité des fans) est au cœur d'une polémique après la diffusion d'images sur Internet après un épisode de son émission "Allô Caviar" qui passe sur la chaine ivoirienne Life Tv. Les images ont provoqué des réactions hostiles envers la Coach qui il y a quelques jours était emportée dans une autre polémique.

A peine la polémique sur "Papa Caviar" est éteinte, qu'une nouvelle éclate. Coach Hamond Chic fait une nouvelle fois face à la colère de certains internautes qui ne manquent pas d'être dur envers elle. Après un épisode de son émission "Allô Caviar" sur la chaine ivoirienne Life Tv, l'influenceuse très connue a célébré le succès de son programme sur la chaine ivoirienne avec le boss même Fabrice Sawegnon. Jusque là, rien de grave vous me direz, mais c'est les images de cette célébration qui ont déplu à plusieurs internautes qui ont vivement critiqué la Coach.

Dans la séquence diffusée en ligne par la Coach même sur son compte Facebook, on peut la voir cigare la main entrain de célébrer son succès. Le boss de la chaîne Life Tv, Fabrice Sawegnon, lui a ouvert une boite de champagne et renverse le contenu dans la bouche de la Coach au lieu de se servir dans un verre. Il n'a pas fallu plus avant que plusieurs internautes ne déversent leur colère sur la Coach. Il y a quelques heures, la chaine Life TV a réagit à travers un communiqué(voir ci-dessous) pour dénoncer un détournement des images publiées et a apporté un soutient franc à la Coach.