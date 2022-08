Coach Hamond Chic est un pseudo très connu sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. L'ivoirienne très populaire sur les réseaux sociaux qui vit en Occident mobilise très souvent un public important lorsqu'elle fait ses directs sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a été choisie par une chaine ivoirienne pour animer une émission dénommée "Allô Caviar". Au cours d'un numéro de cette émission, un auditeur a posé une question qui a fait réagir l'influenceuse aujourd'hui dans la peau d'animatrice d'une émission TV. Après la polémique, Coach Hamond Chic a réagi sur sa page Facebook pour demander pardon à son mari qui a été "humilié" selon plusieurs internautes.

Cocahc Hamond Chic s'excuse et demande pardon à son époux. L'influenceuse ivoirienne est passé par son compte sur le réseau social Facebook pour demander pardon à son mari qui a été touché dans cette polémique. En effet, au cours d'un numéro d'"Allô Caviar", un auditeur a demandé à la Coach Hamond Chic si son mari était vraiment un agent de sécurité en France comme le dit la rumeur. "On dit papa Caviar il est vigile en France là-bas ? Depuis tu ne réponds pas, c’est comment ?", avait affirmé l'auditeur.

La Coach Hamond Chic n'a pas tardé avant de réagir. « …Mais tu te crois dans un dessin animé de Maya l’abeille ? Moi je suis en train de faire mon émission entre caviars où nous sommes en train de parler de comment réussir son mariage, tu viens me dire que papa Caviar est Vigile à Paris, moi de venir répondre mais qu’est-ce que ça peut me faire ? », s'est exclamée l'influenceuse ivoirienne. Plus tard la polémique a enflé sur les réseaux sociaux et plusieurs internautes ont réagi. L'influenceuse a donc décidé de réagir sur sa page Facebook. A l'en croire son tord c'est d'avoir "du succès" et que cela dérange beaucoup de personnes.

"Papa caviar, mon époux, avec mes caviars, j’aimerais te présenter mes excuses, tu as épousé une femme normale et aujourd’hui je suis devenue populaire ce qui permet à n’importe qui de te manquer de respect. Je demande pardon au peuple Togolais, à ma belle-famille, ce n’est pas tout le monde qui a reçu une éducation, des personnes qui n’ont même pas le unième de ton patrimoine te traites, c’est de ma faute, mon seul tort, c’est que j’ai du succès, je dérange et je dérangerai toujours paé pour moi là c’est Dieu donné", a écrit Hamond Chic sur sa page Facebook.