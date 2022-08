Il y a quelques jours, nous vous annoncions que les USA avertissaient la Turquie que des russes tentaient de contourner les sanctions imposées à cause de l'offensive en Ukraine qui a démarré il y a six mois maintenant. Depuis quelques heures, les médias annoncent que le pays dirigé par le démocrate Joe Biden semblent vouloir aller plus loin. En effet, le secrétaire américain adjoint au Trésor, Adewale Adeyemo, a évoqué le risque de sanctions contre les entreprises turques qui vont traiter avec des russes à travers une lettre.

«Une lettre signée par le secrétaire américain adjoint au Trésor, Adewale Adeyemo, sur le risque de sanctions pour les entreprises en Turquie en lien avec les personnes et institutions visées par les sanctions contre la Russie, a été transmise à la Tüsiad», a révélé l'organisation turque dans un communiqué. Pour rappel, il y a quelques jours nous vous informons que Le secrétaire adjoint américain au Trésor, Wally Adeyemo avait échangé avec Yunus Elitas, vice-ministre turc des Finances pour l'avertir qu'il y avait des tentatives de contourner les sanctions.

