Ce n'est plus un secret. La Russie est sous le coup de multiples sanctions occidentales depuis plusieurs mois. Cela à cause de son offensive qu'elle a lancé en Ukraine au cours du mois de Février dernier. Au fur et à mesure que le temps passe, les occidentaux durcissent le ton et imposent de nouvelles sanctions pour faire pressions sur les autorités russes. C'est dans ce contexte que les USA ont averti la Turquie que des citoyens du pays de Poutine tentaient de contourner les sanctions imposées contre le pays.

Le pays de l'Oncle Sam avertit la Turquie. En effet, un responsable américain a averti ce samedi 20 Août 2022 la Turquie concernant des tentatives de contourner les sanctions contre la Russie. C'est au cours d'un appel téléphonique que les responsables des deux pays ont échangé leurs points de vue. L'information a été rapportée par l'agence de presse Reuters dans le journée de ce samedi.

"Le secrétaire adjoint américain au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré au vice-ministre turc des Finances, Yunus Elitas, que des entités et des individus russes tentaient d'utiliser la Turquie pour contourner les sanctions occidentales imposées dans le cadre de la guerre de Moscou en Ukraine, a déclaré le département du Trésor", a écrit l'agence de presse Reuters qui précise que les deux officiels ont également aborder les mesures à prendre pour faire respecter les sanctions.