Une cellule terroriste aurait été démantelée en Crimée par la Russie. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration qui a été faite par le haut responsable de la Crimée. Par le canal du réseau social Telegram, Sergei Aksyonov fait remarquer que tous les membres de ce réseau ont été mis aux arrêts. Pour ce dernier, les activités que mènent les mis en cause ont été coordonnées depuis l’Ukraine.

L'Ukraine pointé du doigt

« Tous sont détenus. Les activités des terroristes ont été coordonnées, comme on pouvait s'y attendre, depuis le territoire de l'État terroriste d'Ukraine », a-t-il fait savoir. Toujours selon le responsable russe, des différentes personnes mises en cause étaient des membres du groupe islamiste Hizb ut-Tahrir, interdit en Russie. Ces arrestations interviennent quelques heures après des explosions survenues mardi dans une base à Dzhankoi dans le nord de la Crimée et la semaine dernière dans une base militaire russe dans l'ouest de la Crimée.

Près de 10 avions de combats russes détruits...

Au total, près de 10 avions de combats russes ont été détruits au cours de cette situation. Un communiqué de l’armée russe a accusé les forces ennemis d’avoir mis à contribution des musulmans locaux pour mener ce genre d’opérations. L’Ukraine n’a tout de même pas revendiqué les attaques de Dzhankoi. Rappelons que, la Crimée a été annexée par la Russie en 2014.