Pour faire la cuisine, certains restaurateurs ajoutent des ingrédients peu recommandés notamment des comprimés de paracétamol, du bicarbonate, du chewing-gum ou parfois de la boisson coca-cola. Ce faisant, ils nuisent gravement à la santé des consommateurs. Alex est l'un des chefs d'un restaurant très prisé de Cotonou. Chaque matin, de nombreux clients se bousculent au portillon pour goûter à ses repas avant de se rendre à leur travail.

Du matin jusqu'à 15 heures, son coin de vente ne désemplit pas. Au menu : les mets traditionnels béninois. Du riz, de la pâte de cossette d'igname, d'igname pilé, et de la pâte de maïs, accompagnés de la sauce tomate, sauce d'arachide ou sauce graine. A l'intérieur de la sauce, de gros morceaux de viande de mouton, de boeuf et de la viande de brousse à la portée de toutes les bourses.

Alex était déjà debout depuis six heures à l'aube derrière ses casseroles pour préparer les plats du jour. La cuisson rapide de la viande de bœuf et celle du mouton n'a pas de secret pour lui. Lorsque les casseroles mijotent sur le feu , Alex y met la viande assaisonnée en y ajoutant quelques comprimés de paracétamol. En un laps de temps, voilà la viande prête à être servie aux nombreux clients qui attendent déjà l'eau à la bouche.

Hyacinthe est aussi un cuisinier dans un restaurant de la place. Contrairement à Alex, il a plutôt pris l'habitude d'ajouter du Coca-Cola pour accélérer la cuisson des viandes. Parfois, c'est du bicarbonate qu'il ajoute à la viande assaisonnée pour la ramollir. Alex et Hyacinthe ne sont pas les seuls à pratiquer ces méthodes de cuisson. La plupart des vendeuses de nourritures aux coins des rues de Cotonou et des autres grandes villes ont aussi adopté cette mixture qu'elles font ingurgiter à leurs clients. Et même dans les foyers, certaines femmes préfèrent ajouter du bicarbonate, des boissons gazeuses notamment coca-cola, et aussi des chewing-gum à la viande assaisonnée, juste pour accélérer la cuisson, en vue de gagner du temps.

Également, ces astuces de cuisson rapide permettent aux vendeurs de nourriture de faire des économies du gaz, du charbon de bois ou du pétrole qui coûtent chers en cette période d'inflation généralisée et de flambée du prix du gaz et des denrées alimentaires. Cependant, la consommation incontrôlée de ces "ingrédients" constitue un danger pour la santé.

Nuisibles à la santé

La nutritionniste diététiste en service au CHU-Z d'Abomey-Calavi et Sô-Ava Prisca Déou Bachabi déconseille formellement l'utilisation de ces substances chimiques dans la préparation des aliments notamment la viande qui appartient à la deuxième classe du groupe alimentaire béninois. "La viande est riche en protéine, en vitamine B12 et en vitamine B9. Elle est également riche en collagène, en zinc et en cholestérol. Les protéines permettent la croissance chez les enfants et l'entretien des tissus chez les personnes adultes. Les protéines permettent aussi le renforcement du système immunitaire et l'entretien de l'organisme. La viande de bœuf est une viande rouge à cause de la présence de la myoglobine du fer qui lui procure la couleur rouge vive" explique t-elle. Or, les substances chimiques dont il s'agit ici, ‹‹contiennent de l'ion acide parce que le PH est inférieur à 6. L'acide accélère la décomposition des fibres musculaires de la viande. En présence du collagène, l'acide rend la viande molle et tendre lorsque les fibres sont un peu libre, en présence de la chaleur humide ou sèche. Ça accélère la cuisson de la viande ››.

Cependant ces astuces peuvent causer ‹‹ une insuffisance rénale, une formation des calculs biliaires dans les lumières du rein, la survenue des sels biliaires dans le foie ou les reins. Ça peut causer des dysfonctionnements au niveau de ces organes et aussi entraîner l'ulcère gastrique,>>, a t-elle indiqué. Selon Mme Déou Bachabi, une cuisine à base du paracétamol peut entraîner chez une personne qui souffrait d'une inflammation du foie, une intoxication du cet organe. Le Coca-Cola qui contient du gaz et du sucre peut entraîner des dépôts de résidus de substances chimiques dans l'organisme néfastes pour la santé.

Les méthodes propres

‹‹On peut attendrir la viande avec du lait, des feuilles d'hysope, du vinaigre ou du bicarbonate››, a déclaré Prisca Déou Bachabi.

Il faut laisser mariner la viande avec du lait et les épices, ensuite déposer le tout au réfrigérateur et faire la cuisson le lendemain. Pour le vinaigre, il faut laver la viande avec trois cuillères à soupe pour un kilo de viande, laisser macérer entre trente et soixante minutes, rincer avec de l'eau, faire la marinade avant de passer la viande au feu. Par rapport au bicarbonate, il faut y tremper la viande deux heures de temps d'abord, la laver ensuite avant de passer à la cuisson. Quant aux feuilles d'hysope, il faut en ajouter quelques-unes à la viande assaisonnée avant de la passer au feu.