Il y a quelques jours, le pape François se prononçait sur la guerre en Ukraine et appelait une nouvelle fois à la fin de la guerre. Il avait à cette occasion dit quelques mots sur le meurtre de la politologue Daria Douguina. «Je pense à cette malheureuse jeune femme qui est morte à cause d'une bombe sous le siège de sa voiture à Moscou», avait affirmé le souverain pontife. Ses propos avaient provoqué la colère de Kiev. Ce mardi 30 Août, le Vatican a clarifié les propos du pape François sur le meurtre de Daria Douguina.

Après la polémique en Ukraine suite aux propos du pape François concernant le meurtre de la politogue russe Daria Douguina, le Vatican tente de calmer Kiev qui a exprimé sa colère peu de temps après l'intervention du souverain pontife. C'est à travers un communiqué que le Vatican a réagi ce mardi 30 Septembre 2022. Selon le communiqué, l'intervention du pape ne doit pas être perçues comme une prise de position.

«Les paroles du Saint-Père sur ce sujet dramatique doivent être lues comme une voix qui s'élève pour défendre la vie humaine et les valeurs qui lui sont associées, et non comme une prise de position politique», a précisé le Saint-Siège dans un communiqué rapporté par plusieurs médias internationaux. Dans la journée d'hier lundi, la Russie déclarait qu'elle avait identifié un suspect ukrainien de la politologue russe Daria Douguina.