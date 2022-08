Du nouveau l'affaire du meurtre de la politologue russe Daria Douguina, la fille d'un proche du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En effet, plusieurs médias ont annoncé ce lundi 29 Août que les services de sécurité russes (FSB) ont identifié un nouveau suspect du meurtre de la citoyenne russe. Il s'agirait d'un ukrainien qui serait venu en Russie pour préparer l'attentat et aurait rejoint son pays avant qu'il n'ait lieu.

On en sait un peut plus sur le meurtre de Daria Douguina, la fille d’Alexandre Douguine, réputé proche du président de la Fédération de Russie. Selon des médias occidentaux qui citent l'agence de presse russe TASS, le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie a identifié un ukrainien âgé de 44 ans se serait rendu en Russie le 30 Juillet 2022 pour préparer l'attentat qui a été fatal pour la politologue russe et serait rentré par la suite chez lui. Il y a quelques jours, le ministre Lavrov disait qu'il n'y aurait pas de pardon pour les meurtriers.

«C'était un crime barbare pour lequel il ne saurait y avoir de pardon (...). Il ne peut y avoir aucune pitié pour les organisateurs, les commanditaires et les exécutants», avait affirmé Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. De son côté le président Poutine avait dénoncé un "crime ignoble" et vanté les mérites de la journaliste russe. «Comme journaliste, scientifique, philosophe et correspondante de guerre, elle a servi le peuple et la patrie avec sincérité, illustrant par ses actes ce qu'être une patriote russe veut dire », a affirmé M Poutine.