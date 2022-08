Au Sénégal, l’affaire relative au « détournement des Unes des journaux » continue de défrayer la chronique. En effet, selon les informations rapportées par « Libération », le mis en cause dans ce dossier est face à la justice depuis quelques jours. Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, Pape Ibra Guèye alias «Papito Kara» est mis aux arrêts depuis la semaine dernière. Le parquet a formellement demandé que l’accusé soit placé sous mandat de dépôt.

Ouverture d'une information judiciaire

Le procureur a également souhaité l’ouverture d’une information judiciaire. A en croire les précisions apportées par les médias sur ce sujet, le deuxième cabinet prendra en charge le dossier. A des « fins de propagande politique ou d’attaques contre l’Etat, ses institutions et les personnes qui les incarnent», le mis en cause avait coutume de modifier les Unes des journaux et transformer celui de l’Obs en l’Ops via les réseaux sociaux. L’homme a été mis à la disposition de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) qui s’était chargé de le déférer.

Dénonciation de RSF

Tout serai parti d’une dénonciation faite par Reporter Sans Frontières dans un communiqué. En effet, le contenu des unes de cinq journaux sénégalais a été remplacé par d’autres informations sur les réseaux sociaux. «Ces cinq journaux , ont vu le contenu des unes détournées sur les réseaux sociaux entre le 7 et le 27 juillet 2022. Le message principal est transformé à des fins de propagande politique. « En cette fin de campagne électorale, le détournement des unes des journaux sur les réseaux sociaux constitue une technique de désinformation visant un large public », a fustigé Sadibou Marong, directeur de RSF en Afrique de l’Ouest.