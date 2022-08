L’Union démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn) de Claudine Afiavi Prudencio a officialisé son divorce avec le parti Bloc Républicain à travers une correspondance envoyée par les soins de l’huissier de justice près le Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo et la Cour d’Appel de Cotonou.

Le mercredi 17 août 2022, c’est le tour du parti Bloc Républicain de réagir à travers sa Cellule de communication. Selon le communiqué de presse de cette cellule de communication,« l’accord de mise ensemble du Bloc Républicain (BR) et de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) consacre l’absorption de l’UDBN par le BR à tous les niveaux décentralisés du BR ».

Toujours dans ce communiqué de presse, le parti que dirige le ministre d'Etat chargé du développement, Abdoulaye Bio Tchané a fait savoir que « le processus de mise en œuvre de l’accord a conduit à la prise en compte des militants régulièrement désignés par les responsables de l’ex-UDBN aussi bien dans les cellules (par cooptation), dans les sous sections, dans les comités de supervision communale et dans le bureau politique du BR ».

La réaction des responsables de l’Udbn ne s’est pas fait attendre. Dans une déclaration rendue publique le dimanche 21 août 2022, le premier Vice-président de l’Union démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn), Maitre Cyril Djikui a déclaré que les deux partis politiques ne sont plus ensemble.

Maitre Cyril Djikui a précisé que le mariage entre l’Union démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn) et le parti Bloc Républicain n’a été qu’un feu de paille. Pour lui, les bases de la procédure de mise ensemble entre les deux partis ne sont pas respectées car l’horizon est devenu sombre. C’est pour cela que le parti a décidé en toute liberté de revenir à la maison. Il a fait savoir qu’ils ont décidé d’aller ensemble avec le Bloc Républicain (Br) parce qu’au plus haut niveau, un accord de mise ensemble a été signé.

Mais il a laissé entendre que la mise ensemble n’est pas une adhésion ou une fusion et qu’elle n’entraine pas automatiquement la disparition d’un parti. Le premier vice-président a affirmé que c’est le parti lui-même qui a décidé de suspendre le processus de la mise ensemble entre le Bloc Républicain et l’Udbn et qu’à partir de là, il faut retenir que l’Udbn existe bel et bien. Il a indiqué qu’« aucune notification statutaire n’est portée dans le dossier Udbn » et a demandé aux militants de se mobiliser.